Gastronomia será destaque do 3º Festival Oriental de Ribeirão Pires

Neste domingo (14), das 10h às 19h, Ribeirão Pires será palco do 3º Festival Oriental, evento que promete encantar os paladares com uma ampla variedade de pratos típicos da culinária do oriente. Realizada no Paço Municipal (Rua Miguel Prisco, 288 – Centro), a atividade terá, entre os destaques, gastronomia diversificada, que abrange doces e salgados típicos, opções inspiradas na cultura otaku, além de oferecer a experiência única do Maid Café – atração temática.

Valorizando as tradições e costumes de países como Japão, China e Coreia, o evento promete celebrar à cultura oriental. O 3º Festival Oriental de Ribeirão Pires promete levar os visitantes a uma viagem gastronômica pelo oriente, repleta de sabores. Um dos destaques do evento é a volta do Maid Café, uma tradição diretamente importada do Japão, onde a fofura e a interação dos atendentes com os clientes são os grandes atrativos. As garçonetes, vestidas como personagens de animes, tornam a experiência ainda mais encantadora.

Além do Maid Café, o cardápio do Festival traz, ainda, o kombuchá, dog kebi (hot dog coreano), yakisoba, guioza, temaki, hot roll, poke e muito mais. As opções não param por aí: os visitantes que preferem comidas ocidentais também poderão experimentar delícias como pastéis, cannoli, sorvete e hambúrguer artesanal.

E para os fãs da cultura pop oriental, o evento oferece opções inspiradas em animes famosos, como o Tayaki (do anime Boruto) e o Ramen (do anime Naruto), além do Pãozinho inspirado do desenho Kung Fu Panda.

O 3º Festival Oriental de Ribeirão Pires terá programação cultural com apresentação de grupos de dança, música e intervenções artísticas que resgatam tradições de países como Japão e China.

A entrada para o evento é social, bastando a doação de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração para pet.

COSPLAY

Inscrições para cosplayers do concurso adulto do Festival podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/LS1dtWqhJEhPXSm38 .