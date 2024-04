Meia Gabriel Santiago deixa a Ponte Preta e acerta com o ABC-RN

Em montagem de elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta não está apenas focada em buscar reforços. O clube de Campinas também vem liberando atletas do seu elenco. Nesta quarta-feira, o meia Gabriel Santiago, emprestado pelo Vitória, acertou em comum acordo sua rescisão com o time paulista e já foi anunciado pelo ABC-RN, que disputa a Série C.

Gabriel Santiago tem 24 anos e estava na Ponte Preta desde o segundo semestre de 2023. Ele chegou a renovar seu vínculo para este ano, mas as poucas oportunidades durante o Campeonato Paulista fizeram o jogador mudar de ideia.

Em pouco mais de seis meses, Gabriel Santiago atuou quatro vezes, sendo três delas como titular. Sua última vez dentro de campo foi na segunda rodada, na derrota para o Santos por 3 a 1, em 25 de janeiro. Buscando mais tempo de jogo, o jovem meia já foi anunciado pelo ABC, onde disputará a Série C.

A Série B está prevista para iniciar em 19 de abril, mas a tabela ainda será detalhada pela CBF. A Ponte Preta estreia em casa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), diante do Coritiba.