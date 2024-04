Zeca Pagodinho vira troféu no Festival de Cinema de Xerém

O primeiro Festival de Cinema de Xerém prestará uma homenagem a Zeca Pagodinho com a criação de um troféu com o nome do sambista. A premiação ocorre entre 8 a 11 de maio em Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

A homenagem ao sambista será entregue aos vencedores das categorias: Mostra Competitiva Nacional de Curtas, Mostra Competitiva Fluminense e Baixada de Curtas e Mostra Competitiva Cinema Leva Eu de Curtas.

O troféu foi confeccionado pelo artista paraibano Bejamim Carlos dos Santos, moldado em cera e reproduzido em resina. O boom (microfone) que Zeca Pagodinho segura no troféu, segundo a assessoria do Instituto Zeca Pagodinho, é uma "referência ao universo cinematográfico", e representa "a missão do festival de ampliar e difundir as vozes do cinema nacional".

Além do prêmio em homenagem a Zeca, a atriz e personalidade do cinema e teatro brasileiro, Edna Fuji, também ganhou uma homenagem, um prêmio em seu nome no valor de R$ 10 mil que poderá ser usado em locações de equipamentos cinematográficos.

O festival é uma iniciativa da Escola Brasileira de Audiovisual (Ebav), além do Instituto Zeca Pagodinho.