Gabriela Prioli surpreende instrutor da 'Dança dos Famosos' com presente

Gabriela Prioli presenteou Jefferson Bilisco, seu instrutor na Dança dos Famosos, com um carro. O momento em que Bilisco recebeu o presente foi compartilhado por ele nas redes sociais, juntamente com uma carta de agradecimento da apresentadora.

Na carta, a advogada e apresentadora expressa sua gratidão: "Eu sou muito grata por você me mostrar que era capaz de fazer coisas que eu nem imaginava", destacando a importância do ensino e do aprendizado durante o processo. "Eu sou admiradora de pessoas que se dedicam a ensinar. Obrigada por ter sido esse baita professor."

Bilisco agradeceu a apresentadora e ao marido dela, Thiago Mansur, destacando o "acolhimento, carinho, atenção e cuidado" recebidos. Ele também enfatizou a conexão formada com Prioli, reforçada por experiências comuns, como ter filhas pequenas esperando em casa. "Eu vi quão incrível é vê-la movimentar-se, você tem muita, mas muita, facilidade de também se comunicar com o corpo dançando", comentou Bilisco.

A eliminação de Gabriela e Bilisco da competição ocorreu no Domingão com Huck durante a fase de repescagem do programa, competindo com outros participantes como Matheus Fernandes, Lexa e Micael Borges, com os dois últimos seguindo na competição.