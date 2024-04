Roberto Justus, Sacha Chryzman... Veja os familiares de Fabiana Justus que comemoram o sucesso de seu transplante de medula

Fabiana Justus usou as redes sociais para revelar que seu transplante de medula foi oficialmente um sucesso. Com isso, ela recebeu mensagens de carinho de seus familiares, que celebraram muito a notícia.

Roberto Justus, pai da influenciadora, por exemplo, escreveu:

Tive seis momentos mais felizes de minha vida. O nascimento de meus cinco filhos e hoje no renascimento de minha filha Fabiana. O transplante deu certo, e a nova medula pegou exatamente no dia que ela comemora 13 anos de casada. Sei que ainda temos um caminho de cuidados pela frente, mas não poderia estar mais agradecido por ter dado tudo tão certo até aqui. Fabi foi guerreira, forte, e deu um grande exemplo para tantas pessoas que passam por problemas semelhantes. Os desafios devem ser encarados de frente com muita energia, força e otimismo.

Já Sacha Chryzman, mãe de Fabi, se emocionou ao escrever:

Desde janeiro, parei minha vida, fiquei praticamente sem sair, sem jantar fora. Fiz promessa de não beber álcool até a medula da Fabi pegar e hoje estou conseguindo respirar aliviada. Saímos eu, o Maurício [marido dela] e um casal querido e brindamos a vida, a cura da Fabi e a força do poder de Deus - mãe dela

Já Rafa, irmã de Fabi por parte de pai, escreveu:

Obrigada, Deus! Fabi Justus, nossa guerreira! Admiro tanto sua força nesse processo que não foi nada fácil! Mas agora vamos comemorar a sua VIDA! Você venceu!

Fofos, não é?