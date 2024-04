Após separação, Hugo Moura compartilha cliques de Deborah Secco

Amizade após o divórcio? Hugo Moura surpreendeu ao compartilhar, nas redes sociais, um ensaio fotográfico que fez de Deborah Secco. Além de ator, o ex da atriz também é fotógrafo, e faz alguns trabalhos para marcas. A publicação das fotos aconteceu apenas uma semana após eles anunciarem o divórcio.

Nos comentários, Deborah mostrou que realmente está tudo bem entre eles e fez um comentário carinhoso. O texto dizia:

Te amo Xe!!! Você é gênio? Ficou lindo.

Deborah e Hugo confirmaram o fim do relacionamento de nove anos no dia 4 de abril. Os dois são pais de Maria Flor, de oito anos de idade. Segundo informações do jornal Extra, os dois ainda estariam morando na mesma casa para facilitar a transição para a pequena.