Matteus coloca Isabelle no Paredão, mas brothers trocam carinhos no BBB24

Os últimos dias do BBB24 se aproximam e os brothers seguem enfrentando vários altos e baixos dentro do confinamento. Mesmo que o Grupo Fada tenha prevalecido com a saída de Lucas Buda, o clima não está nada fácil agora que eles precisam votar entre si.

A relação de Davi e Beatriz, por exemplo, está bastante abalada com as mais recentes decisões da sister. Desde que ela colocou todos da casa no Tá Com Nada, o motorista de aplicativo está se mostrando bem incomodado com ela.

Depois de discutirem feio nos últimos dias, Davi tentou chamar Bia para conversar, mas o resultado não foi como esperado, uma vez que a vendedora ficou super chateada com o brother. O motorista tentou explicar para a amiga que ambos estão compartilhando dos mesmos sentimentos:

- Queria deixar claro para você que assim como você também está triste, eu também estou triste.

Para Beatriz, Davi se usou do jogo para atacá-la quase pessoalmente, o que a magoou ainda mais do que qualquer tipo de votação. Vale lembrar que o motorista de aplicativo chegou a chamar a colega de egoísta durante uma das discussões.

- Tem atitudes que doem até mais que um voto na pessoa, sabe? Não foi até pela palavra, até porque eu sei quem eu sou. No gramado você reforçou que eu não sabia quem eu era e isso me magoou mais ainda, porém, é a sua opinião. Eu respeito, mas eu não aceito.

Clima de romance? Diferente de Davi e Bia, Matteus e Isabelle estão bem tranquilos um com o outro, mesmo que o brother tenha colocado a sister no Paredão.

Vale lembrar que o gaúcho venceu a prova do líder e garantiu a imunidade para si mesmo. Na hora de escolher um colega para mandar direto para a berlinda, ele elegeu o nome da manauara.

Na reta final do jogo, o Grupo Fadas começa a se separar, mas é isso que acontece no game, né? Sem se preocuparem com o que pode acontecer, os dois chegaram a se abraçar e trocar carinhos.

No quarto, os dois pareciam entender bem a decisão tomada pelo brother e chegaram a trocar mais carinhos pouco antes de dormirem. Os dois se deitaram abraçadinhos e passaram a conversar baixinho.

- Como que eu vou dar beijo em uma pessoa que me coloca no paredão? Que incoerência é essa?, questionou Isabelle.

- Eu não quero mais te dar um beijo, confessou Matteus, pegando a sister de surpresa.