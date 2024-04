Quando o time está bem, não se deve mexer, diz Fumassa

Após surpreender os bastidores políticos de Santo André e se filiar ao PL, o suplente de vereador Edilson Fumassa voltou ao PSDB momentos antes de a janela partidária se fechar, na sexta-feira. O tucano justificou o retorno com a força da sigla no município, assim como o planejamento e organização do grupo do prefeito Paulo Serra (PSDB).

“Vi que quando o time está bem, é melhor não mexer. Eu achei que poderia fazer uma nova história, mas o que pesou foi olhar para trás e saber que como vereador, de 2016 a 2020 e de 2023 até 2024, também faço parte deste belo trabalho desempenhado pelo prefeito Paulo Serra”, disse Fumassa ao Diário.

O suplente se reintegrou ao PSDB apenas cinco dias depois de ingressar ao PL. O movimento de deixar o tucanato causou surpresa no meio político, já que Fumassa sempre foi conhecido pela lealdade ao grupo do Paulo Serra, com o qual o vice Luiz Zacarias (PL) rompeu para anunciar sua pré-candidatura a prefeito. Antes do início da janela partidária, o tucano também esteve em conversas com o Novo, que terá o vereador Coronel Edson Sardano como pré-candidato ao Paço.

Fumassa foi eleito vereador em 2016 com 4.081 votos – foi o 11º mais votado da cidade. Em 2020, ele teve 2.627 votos e ficou como suplente. No início de 2023, com Pedrinho Botaro (PSDB) assumindo a Secretaria de Ações Governamentais, ele tomou posse de cadeira na Câmara. O suplente ficou até o início de fevereiro deste ano, quando o tucano deixou o Executivo para ser o líder do governo no Poder Legislativo.

Fumassa disse que o seu objetivo para este ano é reconquistar a cadeira na Câmara e que estar ao lado do prefeito Paulo Serra pode fazer a diferença. “O Zacarias é meu amigo, mas meu objetivo é a eleição e ajudar quem vem me ajudando nos últimos anos”, declarou.

A volta de Fumassa ao PSDB realçou a força do grupo governista na eleição deste ano. Diferentemente do que aconteceu em outros municípios, como São Bernardo, não houve dissidentes do governo tucano após a janela partidária – Sardano, ex-líder governista na Câmara, já vinha anunciando a pré-candidatura desde o ano passado.