Lorena pega 4 pênaltis do Japão e garante o terceiro lugar para o Brasil no SheBelieves

Com quatro pênaltis defendidos pela goleira Lorena - um no tempo normal - a seleção brasileira derrotou o Japão, nesta terça-feira, por 3 a 0 nas penalidades, após empate por 1 a 1 no tempo normal. O resultado garantiu ao time do técnico Arthur Elias o terceiro lugar no Torneio SheBelieves, em Columbus, Estados Unidos.

As seleções do Brasil e do Japão serão adversárias nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Elas estão no mesmo grupo de Espanha e Nigéria na Olimpíada. As brasileiras vão ter nigerianas, japonesas e espanholas na sequência da primeira fase da competição.

As duas seleções iniciaram em ritmo acelerado, com forte marcação ma saída de bola. Apesar da briga intensa pela bola, os times não criavam oportunidades de gol. As defesas estavam bem postadas e evitavam que o perigo entrasse na área.

As veteranas Marta e Cristiane chegaram a armar o início de jogadas, mas a bola não ficou em condições de finalização do ataque nacional. A resposta do Japão veio aos 25 minutos com Fujino, mas o chute foi por cima do travessão de Lorena.

De tanto roubar bolas no meio de campo, a seleção japonesa se deu bem aos 35 minutos. Hamano foi lançada na ponta-direita e cruzou para o aproveitamento de Tanaka, após furada de Tarciane.

Em desvantagem, o Brasil se lançou para o ataque. Na melhor chance, Priscila, que já havia chutado para fora com perigo, aos 36 minutos, foi lançada no meio da zaga japonesa e bateu de fora da área. Yamashita fez boa defesa, aos 38 minutos. O problema é que o Japão continuou perigoso no contra-ataque. Aos 44, Fujino chutou para fora dentro da pequena área.

O segundo tempo teve o mesmo panorama. O Brasil todo no campo ofensivo, enquanto o Japão apostou em um contra-ataque para definir a vitória. Marta se posicionou mais na armação e descobriu Cristian livre, mas a tacante, na hora de driblar a goleira, se jogou ao chão na tentativa de cavar um pênalti.

Foi o Japão que conseguiu uma penalidade. Em um lance 'bobo', Cristiane cometeu pênalti, que Tanaka bateu para defesa de Lorena, aos 20 minutos.

O Brasil ganhou ânimo e foi em busca do empate. E ele veio aos 26 minutos. Após escanteio cobrado pela direita, Cristiano subiu no meio da zaga do Japão para fazer 1 a 1.

Os minutos finais foram emocionantes. As duas equipes construíram chances de marcar, mas pararam nas boas atuações das goleiras Lorena e Yamashita.

A decisão do terceiro lugar foi para os pênaltis. Lorena pegou a cobrança de Seike. Cristiane converteu. Lorena pegou tamb´Pem o chute de Nagano. Tarciane fez 2 a 0 para o Brasil. Hasegawa bateu para nova defesa da goleira brasileira. Angelina marcou e o brasileiro vencei por 3 a 0.

FICHA TÉCNICA

JAPÃO 1 (0) X 1 (3) BRASIL

JAPÃO - Yamashita; Shimizu (Seike), Ishikawa, Minami e Kitagawa (Moriya); Koga, Hasegawa e Hayashi (Nagano); Fujino, Mina Tanaka (Miyazawa) e Hamano (Ueno). Técnico: Futoshi Ikeda.

BRASIL - Lorena Leite; Fê Palermo, Lauren (Antônia), Tarciane e Tamires (Yasmim); Júlia Bianchi (Laís Estevam), Angelina e Jaque Ribeiro (Ludmila); Marta, Priscila (Gabi Portilho) e Cristiane. Técnico: Arthur Elias.

GOLS - Tanaka aos 35 minutos do primeiro tempo. Cristiane aos 26 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Fê Palermo, Lauren e Koga.

ÁRBITRA - Danielle Chesky (EUA).

LOCAL - Estádio Lower.com, em Columbus (EUA).