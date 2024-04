Elvis prevê boa Série B para a Ponte Preta e convoca a torcida para a estreia

Após receber o prêmio do drible mais bonito do Campeonato Paulista, Elvis falou sobre a preparação da Ponte Preta para a Série B do Campeonato Brasileiro. O meia, um dos líderes da equipe do técnico João Brigatti, está confiante com o que a equipe pode fazer na competição. A meta é lutar pelo acesso.

"A preparação está sendo muito boa, a gente está tendo bastante tempo para trabalhar e colocar em prática o que o professor está pedindo. Os reforços que chegaram tem agregado muito na nossa equipe e a gente está procurando apoiar cada vez mais quem chega para deixar o mais rápido e adaptado. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande Série B", disse o atleta.

Elvis convocou a torcida para comparecer ao Majestoso, no duelo de estreia contra o Coritiba. Ainda sem data definida pela CBF. "A gente vai precisar muito do nosso torcedor nesta Série B, tenho certeza que contra o Coritiba, com o apoio da nossa torcida, a gente vai conseguir fazer um grande jogo e estrear com o pé direito, conquistando os três pontos, que é o nosso objetivo, o principal foco do ano agora."

Além de Elvis, o centroavante Jeh foi um dos indicados ao prêmio de melhor atacante e revelação do Paulistão. Que acabou ficando com Endrick, do Palmeiras, e Rômulo, do Novorizontino, respectivamente.

"Foi um drible muito bonito, consegui antever a jogada. Não sou muito de ficar driblando, não é a minha principal característica, mas na hora ali o que eu pensei eu consegui realizar muito bem e graças a Deus e consegui ganhar esse prêmio. Mostrei para os meus filhos o vídeo e eles ficaram bem felizes", finalizou.