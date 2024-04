Rihanna abre jogo sobre maternidade e causa polêmica ao posar vestida de freira sexy

Indo contra seus padrões de seguir uma vida pessoal mais reservada comparado com as exposições de uma vida de famosa, Rihanna decidiu abrir detalhes sobre a vida que leva com o rapper ASAP Rocky e seus dois filhos: RZA, de um ano de idade, e Riot, de seis meses de vida. Em entrevista de capa franca concedida à revista Interview Magazine, publicada nesta terça-feira, dia 9, a cantora também acabou causando polêmica ao posar como uma freira sexy.

Intitulada como Rihanna está pronta para confessar, a artista estampou a capa com referências à figura sagrada da Igreja Católica. No entanto, com detalhe sexy, o que gerou críticas como acusações de blasfêmia (ato que insulta algo que é sagrado, neste caso, de desrespeito a freiras). Trajando uma touca e véu imitando a vestimenta, a cantora aparece usando batom vermelho vibrante, sombras cintilantes azuis, além de uma tatuagem de cruz no rosto.

Vale notar que o visual é completado com uma camisa aberta deixando parte do seio à mostra e o ombro exposto. Já no vídeo da sessão de fotos, Rihanna aparece acariciando o seio e puxa a camisa até o limite para não aparecer sua intimidade. Toda a situação, apesar de nova, já começou a causar alguns debates por parte dos internautas.

Isso é simplesmente desagradável, nem sou cristão, nem católico e sinto que é apenas desrespeito e mau gosto, escreveu um usuário da web através dos comentários do Instagram.

Qual é a obsessão em brincar com imagens religiosas. Cardi [B], agora Rihanna. Ficamos sem ideias?, escreveu outra.

Rihanna fala sobre casamento e filhos

Durante a entrevista concedida à revista internacional, quando perguntada sobre como anda o casamento com ASAP Rocky, Rihanna classificou o amado como o melhor, mas disse também que se sente frustrada por não acompanha-lo no quesito estilo.

Estou me sentindo péssima ao lado desse homem. Eu sinto que, droga, pareço a assistente dele, comentou, ainda falando respondendo se se há uma competição pela aparência.

É mais como se eu passasse meu tempo vestindo as crianças até a morte e então pensasse: Qual é a roupa mais confortável para usar perto deles? O que não vai causar desconforto em seu rosto ou corpo, ou me fazer sentir que não consigo segurá-los adequadamente? As mães são preguiçosas na vida real, declarou a celebridade.

Falando sobre o primogênito, Rihanna ainda conta a história por trás da primeira palavra de RZA. Nas palavras dela, o termo Ei costumava ser usado por ela com frequência para tentar chamar a atenção do filho, sempre repetindo: Ei, ei, ei.

Um dia, ele me disse isso na mesma melodia e eu continuei cantando e ele continuou cantando sem parar, relembrou.

Calma que ainda não acabou! Sabe quantos filhos Riri ainda quer ter?

Tantos quantos Deus quiser que eu tenha, declarou a famosa.

Aliás, a cantora ainda afirmou que queria mais de dois filhos e que queria tentar ter uma menina:

Mas é claro que se for outro menino, é outro menino, completou.