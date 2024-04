Alec Baldwin teria comprometido segurança no set de Rust

Alec Baldwin será julgado pela morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, em 2021, durante as gravações do filme Rust. Segundo informações do The Guardian, a promotora do caso, Kari Morrissey, disse que o ator comprometeu a segurança do set com o seu comportamento descontrolado.

O artista está sendo acusado pela morte da diretora após um disparo real durante gravações de cena com armas de fogo do filme. O objeto, ao invés de ser apenas cinematográfico, estava carregado com balas de chumbo e acabaram atingindo Halyna.

O jornal revela que Baldwin deve ser julgado em julho de 2024 no Novo México, nos Estados Unidos, onde o caso aconteceu em 2021. Segundo a promotora do caso, que está sendo tratado como complexo, o ator tinha um comportamento pressionador com o resto da equipe:

O constante pressionar do Sr. Baldwin com a equipe no set de filmagens rotineiramente comprometia a segurança. [...] O Sr. Baldwin frequentemente gritava e xingava a si mesmo e aos outros, às vezes nenhum motivo.

Além disso, a promotoria alega que o ator chegou a mudar a narração dos fatos após uma entrevista ABC. Na ocasião, ele contou que chegou a apontar a arma para a vítima porque foi instruído a fazer isso, mas não puxou o gatilho. Pouco depois, ele mudou algumas informações quando ofereceu depoimento à polícia.

Cada vez que o Sr. Baldwin falava, uma versão diferente dos acontecimentos emergia de sua boca, e suas declarações posteriores contradiziam suas declarações anteriores.

Alec Baldwin segue dizendo ser inocente do caso e nega ter puxado o gatilho contra a colega de trabalho. Caso ele seja considerado culpado, o ator pode receber uma pena de até 18 meses de reclusão em regime fechado.