Giovanna Lancellotti se emociona ao ser convidada para ser madrinha da filha de Fernanda Paes Leme

Amizade verdadeira! Fernanda Paes Leme escolheu Giovanna Lancellotti para ser a madrinha de sua herdeira, Pilar. O convite foi compartilhado nesta terça-feira, dia 9, junto com uma lembrança da amizade de 14 anos das atrizes.

Giovanna comemorou ter sido escolhida para o cargo tão especial:

Sou dinda! Pilar, eu já te amo muito. Vamos nos divertir e aprender muito juntas! Estou muito ansiosa com a sua chegada, escreveu.

É legal saber que Lancellotti já assumiu que era muito fã do seriado Sandy e Junior, onde Fernanda Paes Leme fazia parte do elenco. Anos depois, as duas se conheceram durante as gravações de Insensato Coração, novela das nove da TV Globo, de 2011.

Lancellotti também relembrou alguns momentos juntas, como uma selfie tirada em 2015 e shows da dupla Sandy e Júnior, em 2001 e 2019.

- Sou ou não sou a dinda perfeita?, comentou Giovanna sobre a escolha de Fepa.

O convite aconteceu na casa da apresentadora com o marido, Victor Sampaio. O casal comprou um medalhão com o apelido dinda gravado e entregou à atriz, que se emocionou:

Sou apaixonada por vocês. Vemmmm Pilar que sua dinda já te ama MUITOOOOO, escreveu.