Após rumores de affair, Preta Gil publica foto com cantor: A gente é isso aí

Possível shade? Após Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, pedir desculpas publicamente para a cantora, a filha de Gilberto Gil compartilhou uma foto com Daniel Orrico, cantor mais conhecido como O Kanalha. Há alguns meses circulam rumores de um certo affair entre os dois.

Junto com a foto, Preta escreveu:

A gente é isso aí, compartilhou nos Stories.

O cantor e compositor baiano participou do TVZ, do Multishow, apresentado por Preta na última segunda-feira, dia 8.

Preta foi casada com Rodrigo por oito anos, mas o relacionamento chegou ao fim durante o tratamento de câncer da cantora, quando ela descobriu uma traição por parte do personal trainer com sua ex-stylist.

No vídeo publicado pelo ex-marido da cantora, Rodrigo aparece de camiseta branca e fala sobre sua busca pela paz. Ao refletir sobre o linchamento online que tem sofrido, ele explicou que entende seus erros e que está em busca apenas de seguir em frente.

- Não foi fácil tomar essa decisão, não está sendo fácil tomar essa decisão, gravar esse vídeo, mas depois de tanto trabalho mental, emocional e psicológico, eu tomei essa decisão. Quero deixar muito claro aqui que esse vídeo é unicamente exclusivamente em busca de paz, eu não quero guerra com ninguém. Eu não quero brigar com ninguém, começou ele.

Sobre o caso envolvendo Preta Gil, Godoy não se defendeu ou explicou suas razões para ter agido da forma que agiu, mas disse:

- O tempo não anda para trás para eu viver de uma forma diferente, viver como deveria ter sido, mais honesta, mais justa. Pedir perdão não vai fazer nada voltar. Estou aqui para tentar amenizar alguma coisa das dores causadas. Estamos aqui na vida para buscar revolução, buscar melhorar com os erros e atitudes, tirar lição com as dores, entender imperfeições como seres humanos.