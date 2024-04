Primeiro teaser e data de trailer de Coringa: Delírio a Dois são divulgados

Ele está voltando! O filme Coringa: Delírio a Dois acaba de ganhar seu primeiro teaser oficial. Com Joaquin Phoenix voltando ao papel de protagonista, vemos o ator em uma angustiante cena onde a personagem aparece em um misto de choro e risadas.

Em mais detalhes, enquanto Coringa chora debaixo de chuva, no que parece ser uma prisão - ou o famoso Asilo Arkham -, suas lágrimas se transformam em sua risada assustadora. Durante a cena, podemos ouvir What the World is Now is Love tocando no piano.

Para quem não sabe, além de Joaquin Phoenix e Lady Gaga como os dois protagonistas, o novo longa também terá Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Steve Coogan e Ken Leung no elenco. Todd Phillips também retorna para a direção e roteiro da sequência, trazendo consigo o corroteirista do primeiro Coringa, Scott Silver.

Além da data de lançamento estimada para outubro de 2023, pouco se sabe sobre a trama do longa-metragem, além da ambientação no Asilo Arkham e a inclusão de diversos elementos musicais.