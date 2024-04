Calleri treina e aumenta chances de reforçar o ataque do São Paulo diante do Cobresal

O técnico Thiago Carpini pode ter um reforço de peso para o jogo diante do Cobresal, pela Libertadores, no meio de semana. Calleri participou do treinamento nesta terça-feira e tem boas chances de ser escalado no ataque do São Paulo.

Fora do time há um mês por causa de dores provocadas por um cisto na perna, Calleri teve uma boa movimentação. Sua escalação de início, no entanto, vai depender da condição física. Caso não esteja 100%, existe a possibilidade de o atacante entrar no decorrer da partida.

Na atividade, o treinador fez um trabalho técnico com o elenco e também deu ênfase às jogadas de bola parada. O treinador fez ainda ajustes táticos na última atividade antes da partida no MorumBis

A possibilidade de contar com Calleri atenua os problemas que o treinador são-paulino terá para a partida em relação a desfalques. Rafinha, Wellington Rato e Lucas, que se machucaram na estreia do São Paulo na Libertadores, estão fora da partida desta quarta.

Na classificação do Grupo B, quem lidera, de forma isolada, é o Talleres, da Argentina, com três pontos. O Cobresal, adversário do São Paulo desta quarta-feira, está empatado com o Barcelona de Guayaquil com um ponto. O time paulista é o lanterna da chave após ter estreado com derrota na Libertadores.