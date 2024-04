Técnico da Portuguesa Santista, Sérgio Guedes é transferido e cateterismo é bem-sucedido

Técnico da Portuguesa Santista, Sérgio Guedes, foi transferido de hospital. O treinador, que se encontra estável, foi levado de Santos para o Centro de Excelência da Intermédica, em São Bernardo do Campo, onde atende o seu convênio. Ele passou por um cateterismo, que foi realizado com sucesso, conforme revelou um de seus familiares.

Após a queda da Portuguesa Santista na semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista, no estádio Ulrico Mursa, o treinador se abalou emocionalmente com o resultado, já que a Lusa ficou muito perto de conquistar o acesso à elite do futebol de São Paulo.

Na segunda-feira, Sérgio Guedes reclamou de dores no peito e foi até o Hospital Frei Galvão para realizar exames, nos quais indicaram um enfarte. Com isso, ele foi levado para a UTI até ser encaminhado para São Bernardo do Campo.

Ex-goleiro nas décadas de 1980 e 90, quando defendeu principalmente clubes paulistas, o treinador iniciou sua carreira fora das quatro linhas em 2004, quando justamente assumiu a Portuguesa Santista. Atualmente comanda o clube em sua quarta passagem, esta que se iniciou no ano passado.

Sérgio Guedes tem 61 anos e também treinou Água Santa, Rio Claro, XV de Piracicaba, Sport-PE, Bahia-BA, Santo André, Ponte Preta, Ceará-CE, São Caetano, Oeste, entre outros clubes.

ELIMINAÇÃO TRAUMÁTICA NA A2

A Portuguesa Santista foi eliminada na semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista, em casa, após disputa de pênaltis, no embate que valia classificação para a primeira divisão estadual, que a Lusa não joga desde 2006.

De lá para cá, conquistou o título da segunda divisão de 2016 e, mais recentemente, a Copa Paulista de 2023, este já sob o comando de Sérgio Guedes, que recolocou o clube no cenário nacional após 19 anos. Há 20 anos, o clube não disputava a Copa do Brasil, torneio que jogou e acabou eliminado na primeira fase neste ano.