Alcaraz revela lesão no antebraço e desiste do Masters de Montecarlo

Alvo de elevadas expectativas nesta temporada de saibro na Europa, Carlos Alcaraz decepcionou os fãs nesta terça-feira ao anunciar que não disputará o Masters 1000 de Montecarlo, em Mônaco. O tenista espanhol revelou uma lesão muscular no seu antebraço direito.

"Eu vinha treinando em Montecarlo e tentei me recuperar até o último minuto de uma lesão no músculo pronador do braço direito, mas não foi possível e eu não estou em condições de jogar", disse Alcaraz na rede social X (antigo Twitter). "Eu estava ansioso para jogar. Vejo vocês (fãs) no ano que vem."

O espanhol de 20 anos, que não revelou estimativa de retorno, estava escalado para enfrentar o canadense Felix Auger-Aliassime na segunda rodada. Com a desistência, o italiano Lorenzo Sonego entrou na chave como "lucky loser" e estreará direto na segunda rodada, sendo o adversário de Aliassime.

Atual campeão de Wimbledon, Alcaraz é uma das apostas dos especialistas para a temporada de saibro, que culminará em Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada. No ano passado, ele alcançou a semifinal, mas foi eliminado pelo sérvio Novak Djokovic, atual número 1 do mundo.

Vindo de uma grande temporada, na qual levantou seis troféus, Alcaraz ainda não embalou em 2024. Ele foi eliminado nas quartas de final do Aberto da Austrália e, na sequência, sofreu sua primeira lesão da temporada, logo na estreia no Rio Open. O espanhol, número três do mundo, só brilhou até agora no Masters de Indian Wells, onde foi campeão, nos Estados Unidos, no mês passado.