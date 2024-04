Após perder segurança especial, Príncipe Harry pode retornar ao Reino Unido sem Meghan Markle e filhos

É possível que Príncipe Harry retorne ao Reino Unido para uma missa especial na catedral de St. Paul, no dia 8 de maio. Entretanto, segundo o jornal The Telegraph, Meghan Markle e os dois filhos do casal só estarão presentes caso exista uma grande mudança na postura das autoridades em relação à segurança da família.

O evento é para celebrar os dez anos do Invictus Games, jogos fundados por Harry para proporcionar uma competição esportiva a homens e mulheres com deficiência que serviram ao exército.

Ainda segundo o jornal britânico, a Duquesa de Sussex e seus filhos, Archie e Lilibet, só irão à Europa caso a segurança da família seja garantida pelo governo. A preocupação do Príncipe aumentou desde que ele sofreu uma nova derrota judicial relacionada ao assunto. Em fevereiro, a Justiça negou o recurso dele sobre uma decisão que rebaixou seu nível de segurança pessoal no país em 2020.