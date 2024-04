Thainá Duarte revela apoio de Lázaro Ramos, Adriana Esteves e Babu Santana em sua trajetória: - Me deram a mão e me ajudaram

Um dos nomes mais promissores da teledramaturgia brasileira, Thainá Duarte já esteve em grandes projetos desde a sua estreia na dramaturgia, passando por filmes e séries. Em entrevista, a atriz contou um pouco sobre seus projetos futuros, o apoio que recebeu de artistas de renome até aqui em sua trajetória e mais. Confira no bate-papo a seguir!

Logo no começo, Thainá relembrou seu primeiro trabalho em um set de filmagem, como não poderia deixar de ser. E ela já iniciou em grande estilo, uma vez que a atriz esteve em Mundo Cão ao lado de grandes nomes, como Lázaro Ramos, Babu Santana e Adriana Esteves.

- Lázaro é um grande ator e o admiro muito. Quando trabalhamos juntos, eu havia acabado de completar 18 anos de idade e estava no meu primeiro projeto e ele foi extremamente generoso em cena, o que tornou a experiência ainda mais importante. Em Mundo Cão também contracenei com Adriana Esteves e com Babu Santana, ambos profissionais que me deram a mão e me ajudaram a passar pela minha primeira experiência de set de filmagem com muito respeito... Sou grata por tudo que vivi ao lado deles nesse projeto.

Além de filmes, Duarte está cravando seu nome entre as figurinhas repetidas de séries nacionais. Uma das primeiras e mais famosas, Aruanas, continua com um tema atual e caminhando para novas temporadas. Segundo a atriz, ela carrega muito aprendizado e boas lembranças de viver a Dilvânia.

- Tenho sido gratificada com as personagens que recebo por apresentarem novas percepções de mundo e temáticas que eu desconhecia. Antes de filmar Aruanas, por exemplo, eu não era um tão ligada na pauta ambiental e depois de fazer a série esse tema se fez extremamente presente na minha vida. Então gravar cenas que estavam relacionadas com o tema me ensinaram muito e eu me divertia fazendo.

Entre seus próximos projetos, a estreia da série Maria Bonita é algo que, segundo ela, pode surpreender os telespectadores - mesmo já sendo uma história bem conhecida do grande público.

Para Thainá, uma das maiores belezas de viver duas personagens nordestinas, uma em Cangaço Novo e a outra em Maria Bonita, é mostrar a diversidade de histórias, mesmo que ambas tenham sido gravadas na Paraíba.

- Nós filmamos duas séries no Cariri paraibano, mas são personagens e histórias diferentes, só acontecem no mesmo lugar... Existe um estereótipo formado de histórias que são filmadas nessa região e de personagens a serem representados que não é condizente com a realidade e com o resultado dos produtos que estão sendo desenvolvidos dentro desse universo... Creio que Maria Bonita será mais um exemplo de um novo ponto de vista sobre uma história que já conhecemos, porque até mesmo as histórias conhecidas podem ser contadas de maneiras muito distintas! Então foi muito fácil de diferenciar e tenho certeza que o público também vai entender o porquê assim que a série estrear e puderem assistir no Star+!