Vivendo como uma grande família em No Rancho Fundo, os filhos de Dona Zefa contam sobre os laços criados na trama

Atenção noveleiros de plantão, está chegando mais uma trama quentinha para acompanhar na tela da Globo. O próximo folhetim das seis horas, que estreia na próxima segunda-feira, dia 9, conta a história de Dona Zefa e sua família, sendo que No Rancho Fundo traz uma grande irmandade como um dos tópicos centrais.

Com uma grande família, os artistas que interpretam os filhos da família Leonel contaram um pouco sobre o amor fraternal que criaram, em coletiva de imprensa. Igor Fortunato, que vive o mais irmão velho, revelou que o que não falta entre eles são picuinhas e embates - mas de forma saudável.

- Acho que os embates eles são prerrogativa para que essa relação exista, assim como toda boa relação de irmão, tem que ter embate. Mas não são de uma trama vilanesca ou por alguma maldade dentro dessa relação. São do cotidiano, do próprio relacionamento, tem uma coisa também de todo mundo meter o dedo na relação de Quinota, todo mundo quer se meter, eu principalmente.

Já Igor Jansen brincou sobre a amizade criada entre os atores. Segundo o jovem, mesmo com as brigas os protagonistas da próxima novela das seis são unidos pelo amor.

- Os irmões, como a gente chama, têm uma relação muito linda, uma relação muito genuína. A família, a base da personalidade de todos da família... é sobre muitos valores, muitos princípios fortes, amor, união. Apesar de cada um ter sua personalidade, é uma família muito unida, todo mundo pensa em prol de todos.

Dandara Queiroz focou mais nos bastidores das gravações e suas irmãs na telinha, Larissa Bocchino e Heloísa Honein, viraram amigas fora delas.

- É minha primeira novela e eu estou sendo muito abençoada, a relação que a gente tem, ela passa das câmeras. A gente tem uma relação de irmão para além. Eu, Helô e Lari, somos muito unidas, a gente se completa, se aconselha.

Voltando a completar o que os colegas disseram anteriormente, Guthierry também comemorou a proximidade com o resto do elenco que forma a família Leonel. Dando ênfase ao trabalho e apoio de Andrea Beltrão, que vive Dona Zefa, o ator explicou como ela é vista para seu personagem:

- Está sendo muito única essa sensação como ator, eu precisava meio que sair dessa zona de conforto. Ter um personagem de sotaque, com um realidade um pouco diferente da minha, fez com que eu conseguisse me aproximar cada vez mais dos meus irmãos. Grudei neles para aprender a musicalidade, a forma como falavam. Ele tem a Dona Zefa também como uma santa na vida dele, uma protetora que o pegou bem novo.

Para finalizar todas as lembranças dos artistas, Heloísa Honein se emocionou e deixou algumas lágrimas rolarem ao falar sobre No Rancho Fundo.

- Eu estou profundamente emocionada aqui. Estou muito encantada, acho que essa família que a gente está dando voz, fala que apesar de todas adversidades, o amor sobrepõe a tudo isso.