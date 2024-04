Davi e Beatriz brigam mais uma vez no BBB24, ele repete que ela é egoísta e web reage: Ridícula

E a treta continua! Depois de Davi e Beatriz brigarem na madrugada desta terça-feira, dia 9, por consequência do Sincerão, agora os brothers, que são aliados, voltaram a discutir no BBB24.

Tudo começou na academia, quando Davi chama Bia para conversar sobre a briga entre os dois durante e após o Sincerão. A vendedora do Brás diz que está magoada e que prefere não conversar naquele momento.

No entanto, as falas seguem e os dois acabam relembrando o desentendimento. Mas quando Davi afirma que a paulista precisa saber lidar com a situação, Beatriz levanta e deixa a conversa.

- Não, Davi, desculpa. Você veio aqui pra me dar lição de moral, ela diz e vai para o jardim.

Ao que ele retruca:

- Você é tão egoísta que só quer falar. Só pensa em você, o baiano rebate, já na área externa da casa.

Por conta disso, a web não perdoou e passou a chamar Bia de ridícula. Eita!