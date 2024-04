Ticiane Pinheiro faz declaração a Sacha Chryzman, mãe de Fabiana Justus: Super mãe e super avó

A amizade continua! Mostrando que ainda possui um grande carinho pela família Justus mesmo após ter se separado de Roberto e iniciado um relacionamento com César Tralli, Ticiane Pinheiro marcou presença no aniversário de seis anos de idade de Arthur, filho de Ricardo Justus e Fran Fischer Justus.

Ricardo, que é filho de Roberto com Sacha Chryzman, organizou um festão para seu herdeiro. Mostrando que ainda mantém uma relação muito boa com o clã Justus e também com outras antigas companheiras do empresário, Ticiane fez questão de tirar uma foto com Sacha e ainda fazer uma declaração a ela.

Nos Stories do Instagram, a apresentadora escreveu:

Matando as saudades dessa super mãe e super avó que eu amo e admiro demais! Sacha você é especial e merece só coisas boas na sua vida. A bonança vem! Temos fé! Te amo.

Vale lembrar que Sacha também é mãe de Fabiana Justus.