Lá vem o bonde. Tração animal. Na direção... ...um futuro andreense. De uma linda família...

“Quando vejo o teu céu, ou em teu solo finco o pé, é maravilhosa a sensação de conforto e de calor. Mais que afeto, sei que tenho, verdadeiro e grande amor natural e manifesto pela grande Santo André”.

Jerônimo de Almeida Netto, “Forja ardente e fogo brando” - Poemas da Cidade, volume 1, 2014, no nascedouro da Editora Coopacesso.

NOTA DA MEMÓRIA – Jerônimo tem vários livros publicados. “O barro da Rua Biguá” é lindo. Memória andreense pura, Jerônimo que aqui nasceu. Vocês sabem onde fica a Rua Biguá?

Quando “Memória” solicitou à Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira, pelos seus sócios e diretores, que enviasse memórias para a Semana Santo André 2024, o arquiteto Euclydes Rocco Junior (Tidinho) não titubeou.

Fotos, recortes de jornais, páginas de livros e demais documentos – como passaportes – chegaram de montão. De imediato adoramos a foto do jovem Costante na função de condutor de bonde.

Era 1905. A eletricidade engatinhava. São Paulo ainda projetava e instalava lampiões a gás em suas ruas. E os bondes eram puxados por animais. É mais ou menos desta data a foto do jovem Costante condutor.

Depois, o avô do Tidinho chega a Santo André. Forma uma grande família, representada pela foto coletiva dos Rocco em 1956.

O memorialista Tidinho, meticuloso, tratou de identificar todo mundo, 49 Roccos reunidos. E quem quiser saber quem é quem é só entrar no site do Diário, em “Colunas”; “Memória”: www.dgabc.com.br .

Na foto, o jovem Tidinho é o sétimo da fila lá atrás. Jovem de tudo. De gravata-borboleta.

AMANHÃ NA SEMANA SANTO ANDRÉ 2024

Lembranças de Euclydes Rocco, o pai.

E dois retratos da linda Hermínia Cordeiro Rocco.

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Acervo: Euclydes Rocco Junior

SÃO PAULO, CASA BRANCA, SANTO ANDRÉ. O condutor de bondes, os bilhetes de trem, a família reunida: em 6 de outubro de 1956, bodas de ouro de Costante Rocco e Giuseppina Marchese Rocco

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 10 de abril de 1994 – ano 36, edição 8670

INFORME DIÁRIO (Marcelo Mazuras e Silvia Pacolla) – A história de Quinto Tombolatto, “o mais conhecido farmacêutico de Santo André”.

Quinto completava 54 anos de atuação profissional na Rua Senador Flaquer.

O começo em 1938 na Farmácia Santa Terezinha.

A aquisição do próprio negócio em 1946, com a Farmácia Santo André.

Entre os fregueses, o prefeito Brandão, o deputado Mendes Botelho e o economista Francisco Cocci.

CINEMA REAL – A Vera Cruz, em São Bernardo, filmou com balas de verdade, revelava Berbardete Ruch, ex-continuísta do estúdio e pivô da troca de socos entre seu marido e o galã Alberto Ruschel.

EM 11 DE ABRIL DE...

1904 – Jundiaí abria concorrência pública para o serviço de iluminação pelo sistema de luz elétrica.

NOTA – Notícias como a de Jundiaí tornavam-se costumeiras. Franca inaugurara a luz elétrica em 9 de abril de 1904 e a então Vila de Parnaíba fazia o mesmo no dia seguinte.

1969 – Presidente Costa e Silva visitava o terreno da futura Petroquímica União, entre Santo André e Mauá, no bairro Capuava. Descerrava uma placa assinalando o início das obras.

NOTA - Inaugurada em 1972, a PQU passou a se chamar Quattor em 2008 – fruto da fusão com outras empresas. Em 2010 foi adquirida pela Braskem.

Fonte: Memória, ‘PQU, Quattor, Braskem: uma história de 40 anos’, 15-6-2012).

1979 – São Bernardo apresentava o anteprojeto dos serviços a serem executados no bairro Taboão e anunciava a conclusão de obras no vale do Saracantan.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Cafelândia. Elevado a município em 1925, quando se separa de Pirajuí.

No Rio Grande do Sul: Brochier, Dezesseis de Novembro, Erebango, Ernestina e Nova Brescia.

E mais: Acari e Touros (RN), Coxim (MS), Guaraí (TO), Heliópolis (BA), Jutaí (AM), Papanduva (SC), São João da Canabrava (PI), São José da Coroa Grande e Tuparetama (PE) e Tapejara (PR).

HOJE

Dia do Infectologista

Dia do Kung Fu

Dia do Prefeito. Aprovado pela Câmara Federal em 2017. A data lembra o 11 de abril de 1835. Naquele dia o primeiro cargo de prefeito foi criado pela Lei nº 18, da Assembleia Provincial Paulista.

Fonte: Agência Câmara de Notícias

NOTA – O Dia do Prefeito também é comemorado em 6 de outubro.

Santo Estanislau

11 de abril

Polonês (Cracóvia, 1030-1097). Bispo e mártir, executado pelo rei do seu país. Fonte: J. Alves, "Os santos de cada dia" (Paulinas).

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo.