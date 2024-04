Dois irmãos Somera. O casamento de Aurélio. A alfaiataria de Antonio. Andreenses. Filhos de Benvenuto e Thereza.

“Santo André, com seus mil gostos, tem também mais de mil rostos, dentre os quais um é só meu. Há melhor publicidade do que o amor pela cidade que cultivo no meu eu?”.

Henrique Vitorino Moura Vale, “Indrisos a Santo André”. Poemas da Cidade (Santo André, livre terra querida), volume 1, 2014, no nascedouro da Editora Coopacesso.

Ademir Fenicio, sócio da Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira, que ontem ocupou este espaço, volta à Memória. E lembra de Antonio Somera, estabelecido com loja e alfaiataria durante 50 anos na Rua Senador Flaquer, 182.

Nesta condição, Antonio participou da fundação da Associação dos Alfaiates do ABC, que ele presidiu por oito anos. Deixou seu nome no Círculo Operário (que presidiu durante 16 anos) e nos Conselhos Deliberativos do Aramaçan e do Primeiro de Maio.

AMANHÃ NA SEMANA SANTO ANDRÉ 2024

João Ramalho. Bartira. Oliveira Lima.

Um presente de São Bernardo para Santo André.

Crédito da foto 1 – Acervo: Vanderlei Retondo; reprodução: Claudio Medice

A LÁPIS. Da obra de Marcelo Senna, a Casa da Palavra: batizada com o nome de Mário Quintana, foi residência de Paulina Isabel de Queiroz, construída na primeira metade do século XX

Crédito da foto 2 – Álbum familiar

SOCIAL. Casamento de Aurélio Somera e Stella Picolli: estilo de uma época, da grinalda da noiva às botas do noivo

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 9 de abril de 1994 – ano 36, edição 8669

CULTURA & LAZER - São Caetano terá a primeira Gibiteca da região, projeto do colecionador Roberto Elísio dos Santos.

Jorge Ben Jor cantou para dez mil pessoas no estacionamento do Carrefour.

Poeta Moreira de Acopiara lançava “Cidadão Nordestino”, com 29 poemas.

EM 9 DE ABRIL DE...

1904 – Prefeito Antonio Prado, de São Paulo, promulgava a lei 728, de 6 de abril de 1904, autorizando a Câmara Municipal a contratar quem traduzisse e copiasse as atas das antigas câmaras municipais entre 1555 e 1826.

NOTA - Nos maços estavam várias atas da Vila de Santo André da Borda do Campo, das quais trata Affonso de E. Taunay no livro “João Ramalho e Santo André da Borda do Campo”, editado em 1953 e 1968 pela Prefeitura de Santo André nos governos do prefeito Fioravante Zampol.

1964 - Editado o Ato Institucional nº 1 (AI-1) que depunha o presidente da República e iniciava as cassações da ditadura militar.

1979 – Empregados da Swift-Armour, de Utinga, paravam por aumento salarial de 30%.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Cubatão, Conchal, Itariri, Mogi Guaçu, Pedro de Toledo e Pirapozinho.

No Piauí, Alagoinha do Piauí e Santo Antônio de Lisboa

No Espírito Santo, Bom Jesus do Norte e Ecoporanga.

E mais: Arauá (SE), Juruti (PA) e Santana do Seridó (RN).

HOJE

Dia Nacional do Aço

Dia da Biblioteca

Santa Cacilda

9 de abril

Viveu no final do século 9. A virgem moura que veio de Toledo. Muito venerada em Burgos (Espanha) em uma urna, obra de Diego de Siloé, em que aparece recostada

Fonte e ilustração: Instituto Plínio Corrêa de Oliveira.