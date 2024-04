Obituário - 10 de abril de 2024

SANTO ANDRÉ

América Lombardi Pelegrini, 93. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Idalice Rosa dos Santos, 90. Natural do Morro do Chapéu (BA). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Ribeiro Jorge, 89. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 5. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Lourenço Poltronieri, 88. Natural de Sabino (SP). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Paulo. Dia 5, em Santo André. Memorial Planalto.

Joaquim Bernardo da Silva, 85. Natural de Sales (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca Josefa da Conceição, 84. Natural de Nazarezinho (PB). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 5, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Maria Borges Codonio, 84. Natural de Promissão (SP). Residia na Vila Aquilino, em Santo André. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Hilda Correia de Carvalho, 81. Natural de Atalaia (AL). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 5. Jardim da Colina.

Márcio Massayoshi Yamane, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Bancário. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Silmar Radanovis, 50. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Analista comercial. Dia 5. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ronaldo dos Santos Pereira, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Tamarutaca, em Santo André. Autônomo. Dia 5. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kelly Cristina Ferreira, 38. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Recepcionista. Dia 5. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

SÃO BERNARDO

Joaquim Januário Sobrinho, 79. Natural de Jardim (CE). Residia no Jardim Limpão, em São Bernardo. Dia 5. Em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Maria da Silva, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro do Ipiranga, na Capital. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Luiz da Silva Filho, 74. Natural de Lajedo (PE). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dalvo de Camargo Monfre Junior, 55. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Rosa Hilda Bisco Pinto, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 5. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, Capital.

Orlando Francisco Bandeira, 94. Natural de Três Corações (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

José Babinska, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Supervisor de forno em indústria de vidro. Dia 5, em Santo André. Vale da Paz.

Sinval Duarte Pereira, 75. Natural de Pilões (PB). Residia no Centro de Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

Neusa Maria de Lima, 70. Natural do Estado de Alagoas. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Antonio Gonçalves da Silva, 101. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 5. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Nair de Carvalho Araújo, 85. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 31 de março. Cemitério São José.

Wladimir Moreno Matveew, 61. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro São José, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

Antonio Gomes dos Santos, 60. Natural de Tupanatinga (PE). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 1º de abril. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Maria Alves Ferreira da Silva, 87. Natural de Mucugê (BA). Residia na Vila Suzuki, em Rio Grande da Serra. Dia 3, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião.