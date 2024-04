Canal mexicano cai em pegadinha e exibe nu masculino em vez de eclipse

Eita, que situação! Um canal mexicano virou notícia ao redor do mundo ao compartilhar um nu masculino, sem querer, durante uma cobertura do eclipse, na última segunda-feira, dia 8.

Enquanto mostravam vídeos do fenômeno, a equipe da RCG Media caiu em uma pegadinha online e acabou transmitindo um vídeo de um homem que buscava trollar usuários nas redes sociais. No começo, o vídeo parece realmente ser do eclipse, no entanto, logo depois, é possível ver que se trata do órgão genital de um homem.

Completamente sem graças, os âncoras do jornal não comentaram o assunto.

Eita!