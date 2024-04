Jojo Todynho esclarece motivo do fim do relacionamento com Renato Santiago

Durante participação no podcast Vaca Cast, Jojo Todynho abriu o coração sobre o fim do relacionamento com Renato Santiago. A cantora começou esclarecendo que tiveram um término amigável e mantiveram a amizade.

- Eu e o vida [Renato] somos amigos há muito tempo. Temos um carinho muito grande. Saí de uma turbulência e aconteceu de a gente começar a namorar, a ficar, viver esse relacionamento que foi perfeito, foi maravilhoso até o momento que tinha que ser.

Em seguida, esclareceu o que a levou a decidir encerrar o romance.

- Nesse caminhar do relacionamento, fui me encontrando em vários aspectos da minha vida e chegou um momento que eu falei: Cara não tô pronta pra me entregar de fato a um relacionamento e não posso machucar a outra pessoa. Tô buscando outra coisa na minha vida, uma outra perspectiva. Sentamos e eu falei: Te amo, mas prefiro ser sua amiga do que construir um relacionamento que não é esse o meu propósito e o meu objetivo, quero me conectar comigo mesma. Quero me dedicar a mim mesma porque relacionamento é dedicação e você tem que escolher, ou você se dedica ou se dedica ao relacionamento. E, pra isso, você tem que estar bem, estar pronta e conectada com você mesma.

Jojo também aproveitou para derrubar os boatos de traição.

- Inventaram: Jojo se separa após traição. Não teve nada disso. As pessoas querem colocar a todo tempo que uma mulher como eu, fora do padrão, não tenho o direito de terminar com alguém [de forma amigável], não posso escolher terminar. Não, tenho que ter sido traída.

Outra polêmica que cercou o relacionamento foi o carro que ela havia dado de presente a Renato. A cantora contou que ela disse ao ex-namorado que ficasse com o veículo após o término.

- Quando me separei dele, ele falou: Não quero o carro. Eu falei: O carro é seu, mérito seu. Se as pessoas não estão acostumadas a ser valorizadas na vida delas, é problema delas. O povo ficou se doendo, mas quem ia pagar o IPVA era ele, ele trabalha e tem a vida dele. Nos momentos em que eu estava aflita, quem me deu ombro foi ele. Não é porque sou Jojo ou por ele ter um relacionamento comigo, é pela amizade.

E frisou que a amizade segue intacta.

- Somos super amigos. A gente se fala todos os dias. Inclusive, ontem estava com ele.

Jojo não falou apenas sobre Renato Santiago! Na entrevista, a artista também comentou sobre o divórcio de Lucas Souza, indicando que deveria ter ouvido os conselhos de pessoas próximas.

- Sabe por que muitas das vezes padeço muito e padeci? Foi quando Deus falou comigo e eu releguei a voz dele, quando eu botei na cabeça que eu ia casar. Deus falava comigo a todo tempo: não. Todo mundo falava não e eu falava: Vou ouvir ninguém, estão querendo me mandar, me calar. E aí eu paguei o preço pela minha rebeldia. A vida é feita disso, a gente semeia e colhe. Vida que segue.