CAE do Senado aprova texto-base do PL que amplia faixa de isenção do IR

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou na manhã desta terça-feira, 9, em votação simbólica, o texto-base do projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda. O relatório do senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo no Congresso, seguiu o texto apresentado pelo governo, ampliando a isenção para quem ganha até dois salários mínimos - ou seja, R$ 2.842.

Os senadores da CAE passaram a analisar na sequência uma emenda apresentada pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), que propôs aumentar essa isenção para quem ganha até R$ 4.236.

O governo tenta evitar a mudança no relatório, já que essa modificação teria um impacto bilionário nas contas públicas.

Segundo o senador Oriovisto Guimarães (PR), líder do Podemos no Senado, o impacto calculado seria de R$ 59 bilhões para o governo.