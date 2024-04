'BBB 24': Alane e Beatriz se arrependem de incômodo com romance entre Matteus e Isabelle

Após revelarem um incômodo com um possível romance entre Matteus e Isabelle no Big Brother Brasil 24, Alane e Beatriz demonstraram arrependimento com a atitude nesta segunda-feira, 8. Durante a madrugada, as sisters demonstraram que temiam que a aproximação dos aliados poderia deixá-las de fora da final do programa.

Em conversa com Isabelle, as duas assumiram um erro na atitude. "A gente está saturada, já está nos finalmentes e, às vezes, a gente dá uns surtinhos com coisas pequenas. Claro que isso não é justificando o nosso erro", declarou a vendedora.

Beatriz assumiu ter "se sentido mal por causa disso" e que ela e a amiga haviam pensado que teriam dado "força" a um casal que as eliminaria. "Eu não sei como o Brasil viu a gente com esse medo, porque o medo era não chegar à final e não ver Isabelle com Matteus", completou a bailarina.

A vendedora mencionou que, ao mesmo tempo que as duas admiravam a "química" entre o casal, elas temiam por, supostamente, "entregarem a bola para fazer o gol". "Não tem motivo para a gente esconder esse medo, ficar guardando para a gente, porque dá medo. É a vida", comentou Alane.

Entenda o que aconteceu

No BBB 24, o relacionamento entre Isabelle e Matteus está causando tensão. Isabelle mencionou um flerte de Matteus: "Não sou boi bumbá, mas nosso beijo é garantido". Matteus respondeu que ainda não recebeu o beijo prometido. Mas o romance capturou a atenção dos demais jogadores, especialmente Alane e Beatriz.

Depois de uma conversa sobre o discurso de Tadeu Schmidt, Alane observou que Isabelle e Matteus estão "fazendo tudo certo" no jogo. No entanto, a preocupação real de Alane e Beatriz é o potencial de influência do casal. "A gente tem pavor, medo é pouco", expressou Alane, indicando um temor significativo quanto à força que Isabelle e Matteus podem ter juntos dentro da competição.

Beatriz ecoou esse sentimento, ressaltando o medo de que o relacionamento deles possa levar ambos longe no jogo, uma vez que casais costumam ganhar apoio popular. A reação de Alane e Beatriz ao novo casal revela uma mistura de admiração e preocupação, refletindo como o romance entre Isabelle e Matteus é percebido como uma ameaça estratégica.