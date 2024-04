Grupo Molejo repudia novos boatos de morte de Anderson Leonardo: Mais respeito

A equipe do Grupo Molejo voltou a se pronunciar após novos boatos de morte de Anderson Leonardo surgirem nas redes sociais. Indignados com os rumores, um comunicado foi compartilhado no Instagram da banda para afirmar que o cantor continua vivo.

A assessoria do Grupo Molejo vem novamente informar e pedir respeito para o momento delicado de saúde do nosso cantor e dizer que ele, Anderson Leonardo, está vivo. Encontra-se internado em unidade intensiva de terapia em decorrência de quadro de insuficiência renal. Ele está acordado, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos. Pedimos por favor: mais respeito, diz a declaração.

Anderson está internado desde o dia 24 de março, quando apresentou uma piora em seu estado de saúde. Na época, ele havia tido alta hospitalar há apenas cinco dias. Desde 2022, ele luta contra um câncer na região inguinal, também conhecida como virilha.