Durante discussão com Davi, Beatriz desfila com cacho de banana na cabeça; saiba o que rolou durante a madrugada no BBB24

É o Brasil do Brasil! Na reta final do BBB24, chegou o momento de Beatriz e Davi terem um embate. Na madrugada desta terça-feira, dia 9, a vendedora questionou o motorista de aplicativo sobre o fato de ele ter dado a ela a plaquinha de egoísta no Sincerão. Como ele não deu um passo para trás e se manteve firme na posição, rolou um atrito.

Davi tentou explicar o motivo de ter dado a plaquinha, mas foi interrompido por Bia e disparou:

- Eu estou falando. Aí entra a questão do respeito. Entenda: se a gente está tendo uma conversa de diálogo, eu estou falando, você espera eu terminar de falar, e, depois, tu fala.

- Lição de moral eu não quero ouvir, não preciso que você me fale que isso aqui é uma escola, rebateu ela.

O baiano então mencionou o momento em que a paulista usou um biquíni de casca de bananas e levou uma punição gravíssima. Ela disse que era um argumento válido para ser usado, mas o brother retrucou que se ele tivesse usado também iria gerar uma discussão.

- Pelo contrário, eu não ia ficar chateada porque foi um fato. Eu errei, assumo.

- Acho que essa é uma questão que já te feriu tanto, que te machucou tanto, você ficou mal, você achou que ia sair..., justificou Davi sobre não ter citado a polêmica.

- E você acha que isso que você fez não me machucou?, rebateu Beatriz.

- Bia, pode ter te machucado, mas é o jogo!, explicou ele.

Nada contente, a vendedora soltou uma crítica:

- Sabe o que eu vejo em você um pouco, às vezes, Davi? Desespero. Desespero de querer mostrar para o Brasil que eu estou me posicionando. Não precisa. Como eu falei, Isabelle foi de menos, você foi de mais. Não precisa de desespero, fale o que é plausível.

- Mas eu não estou desesperado. Eu estou jogando. Tanto não estou desesperado, que eu cheguei pra você lá fora, você estava falando e eu estava calado. Eu não estou desesperado. Só fui me posicionar referente ao jogo, disse ele.

O clima esquentou quando saíram da sala e foram à cozinha, onde Davi não poupou palavras:

- Você já foi chamada atenção uma vez, você pegou a banana, botou no seu peito e foi pro sol, sendo que eu te avisei três vezes o que você fez? Você erra, a pessoa chama tua atenção e você erra de novo sabendo que errou.

A sister então pegou um cacho de bananas, colocou na cabeça e começou a desfilar pela cozinha.

- Pra que isso, guria?, perguntou Matteus.

- Pra que isso, Bia? Pra que isso? Isso aí mostra que você é imatura, velho. Até o ponto de fazer isso aí. Você é tão imatura, você é tão criança, infantil, ao ponto de fazer isso aí. Isso aí é muito infantil. Vai criança!, disparou Davi.

Desabafo

Logo após o Sincerão e o desentendimento com Davi, Beatriz caiu no choro e foi consolada por Alane:

- Eu tenho muito orgulho de você, do fundo do meu coração. Tudo que você fala, eu acho incrível. Você ter botado o Rodriguinho, apesar dele ser sua opção de voto, para proteger também o Davi, é incrível, lindo. Eu não acho que você errou, eu amo o Davi, mas eu não acho que você errou. Estou totalmente do seu lado, não porque você é minha amiga, mas porque eu te admiro. Se todo mundo estiver contra ti, eu vou estar do teu lado, ainda mais eu sabendo que você está certa.

Mais tarde, a vendedora seguiu abrindo o coração para a amiga:

- Eu fico chateada porque é uma pessoa que eu não esperava, sabe? E são os argumentos. Os argumentos que o pessoal usa comigo na casa, não sei de onde é que tiram, não, são muito rasos. Ele falar que eu sou egoísta porque eu não penso nele. Você não pensa nem na sua amiga Alane.

Isabelle

O fato de Isabelle ter encontrado dificuldades para fazer críticas no Sincerão ou argumentar sobre o motivo de ter dado a placa de VTzeiro para Matteus não pegou nada bem. Na cozinha, Lucas Henrique estava sozinho e falou sua opinião:

- Não é possível que o Brasil vai me tirar e deixar uma pessoa que não quer se comprometer dessa forma, cara. 92 dias de jogo.

Apesar de serem amigos da sister, Davi e Matteus também ficaram alerta:

- O negócio é sério, disse o baiano.

- Eu levei a sério, respondeu o gaúcho.

O motorista de aplicativo adicionou que viu o estudante rindo e pensou que ele tomaria um puxão de orelha de Tadeu Schmidt:

- Essa dinâmica do Sincerão é muito importante para o jogo, ele já repetiu isso várias vezes.

- Sabe que, assim, eu dei risada ali porque eu vi que ela se enrolou. E eu: Meu Deus do céu, essa guria vai falar isso?, explicou o brother.

Sem passar a mão na cabeça da amiga, Davi teve uma conversa bem séria com Isabelle no Quarto do Líder:

- Tu vacilou feio. Tu brincou com uma parada que é séria. O jeito que você estava falando parecia que você estava brincando. 90 dias de programa, Isabelle, tu vai criticar o cara com a sunga? Tu é maluca, Isabelle. Metia o pau em outra coisa. Mete o pau! É jogo de comprometimento, do início ao fim.

- Já era, vou arrumar minhas malas, reagiu ela.

Momento chamego

Mais uma noite se passou e Matteus quis dormir juntinho de Isabelle enquanto fazia carinho na manauara. Após conversarem um pouco sobre a situação atual do jogo, os dois ficaram abraçadinhos na cama. Porém, o tão esperado beijo não saiu.

- Por mais que a gente não seja prioridade no jogo, eu vejo uma guria muito legal, fora os outros pontos que a gente já conversou. Ai, meu Deus, a guria vai achar que eu vou beijar ela... Se a gente não se beijou até agora, por que eu vou te beijar agora? Só vou ficar aqui, disse o brother.