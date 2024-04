Ex de Preta Gil pede desculpas publicamente e web reage: Pediu desculpa pra Internet e não pra quem ele causou mal?

Rodrigo Godoy usou suas redes sociais na última segunda-feira, dia 8, para compartilhar um pedido de desculpas publicamente sobre o caso envolvendo Preta Gil. Como você vem companhando, a cantora se separou do personal trainer após descobrir uma traição enquanto lutava contra um câncer no intestino.

No vídeo, Rodrigo aparece de camiseta branca e fala sobre sua busca pela paz. Ao refletir sobre o linchamento online que tem sofrido, ele explicou que entende seus erros e que está em busca apenas de seguir em frente.

- Não foi fácil tomar essa decisão, não está sendo fácil tomar essa decisão, gravar esse vídeo, mas depois de tanto trabalho mental, emocional e psicológico, eu tomei essa decisão. Quero deixar muito claro aqui que esse vídeo é unicamente exclusivamente em busca de paz, eu não quero guerra com ninguém. Eu não quero brigar com ninguém, começou ele.

Sobre o caso envolvendo Preta Gil, Godoy não se defendeu ou explicou suas razões para ter agido da forma que agiu, mas disse:

- O tempo não anda para trás para eu viver de uma forma diferente, viver como deveria ter sido, mais honesta, mais justa. Pedir perdão não vai fazer nada voltar. Estou aqui para tentar amenizar alguma coisa das dores causadas. Estamos aqui na vida para buscar revolução, buscar melhorar com os erros e atitudes, tirar lição com as dores, entender imperfeições como seres humanos.

Rodrigo ainda ponderou, dizendo que sempre foi um grande parceiro para Preta:

- Sou muito grato a Preta por todos esses anos de relacionamento, por tudo que nós vivemos, somamos e dividimos. Não estou aqui para falar quem eu sou ou quem eu fui durante essa trajetória. Nossos amigos íntimos sabem o quanto eu vivi e me dediquei para ela. O fim do meu relacionamento me rendeu os piores julgamentos da minha vida, que eu nunca achei que fosse passar. Preciso dar continuidade à minha vida e não é justo que eu seja apedrejado e perseguido pelo resto da minha vida.

Nos comentários da publicação, o vídeo de Rodrigo foi bastante criticado:

Um ano depois você aparece pra se desculpar sem nem citar o que foi que você fez em primeiro lugar e sendo bem sincero antes não tivesse aparecido, porque você falou nada com coisa nenhuma. A internet não tem poder de impedir que você coloque um currículo, por exemplo. Ou de abrir um onlyfans. Te vira, comentou um internauta.

Deu pra sentir que você evoluiu, o seu egoísmo era escondido, agora você expôs. Sua preocupação ainda é com sua imagem e não com o que você fez, escreveu outra.

Só não entendi porque pediu desculpas a internet e não a ela, questionou uma terceira.

Ele pediu desculpa pra internet e não pra quem ele causou mal?, escreveu um seguidor