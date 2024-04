Charge - 9 de abril de 2024

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou ontem à tarde a reativação da Estação Pirelli, em Santo André, que está sem funcionamento desde 2006. O anúncio foi feito durante visita do chefe do Executivo paulista à Feira da Fraternidade, realizada para comemorar os 471 anos do município.

“Nossa missão é presentear Santo André com a Estação Pirelli, uma demanda antiga que se tornou prioridade durante a nossa campanha em 2022. Assumimos o compromisso de iniciar imediatamente o projeto de engenharia, determinado à CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) sua execução. Nosso objetivo é atender inicialmente à Linha 10-Turquesa e no futuro atender possivelmente a Linha 14-Ônix, já que temos o projeto de fazer essa linha saindo daqui de Santo André e integrar importantes áreas como a Zona Leste de São Paulo e Guarulhos”, declarou o governador.