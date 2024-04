Bolsas da Ásia fecham em alta; em Taiwan, ação da TSMC atinge recorde após subsídio dos EUA

Por Sergio Caldas

São Paulo, 09/04/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, com investidores à espera de novos dados da inflação dos EUA para avaliar a trajetória dos juros básicos americanos.

Liderando os ganhos na região asiática, o índice Taiex avançou 1,85% em Taiwan, a 20.796,20 pontos, à medida que a ação da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) saltou 4,6%, a preço recorde, após o maior fabricante de chips do mundo garantir subsídios de até US$ 6,6 bilhões do governo dos EUA para um complexo fabril que está em construção em Phoenix, no Arizona.

Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 1,08% em Tóquio, a 39.773,13 pontos, e o Hang Seng teve ganho de 0,57% em Hong Kong, a 16.828,07 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto mostrou alta marginal de 0,05%, a 3.048,54 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,82%, a 1.750,80 pontos.

A exceção foi o sul-coreano Kospi, que caiu 0,46% em Seul, 2.705,16 pontos, pressionado por ações de eletrônicos e biotecnologia.

Investidores da Ásia e de outras partes do mundo estão em compasso de espera antes de números mensais da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA, a ser divulgados na quarta-feira (10). O CPI tende a influenciar apostas de quando o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) pode começar a reduzir seus juros básicos. No momento, as expectativas para o primeiro corte de juros nos EUA estão divididas entre junho e julho.

Também amanhã, está prevista atualização da inflação mensal na China, tanto ao consumidor (CPI) quanto ao produtor (PPI).

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul hoje, se aproximando de seu fechamento recorde. O S&P/ASX 200 avançou 0,45% em Sydney, a 7.824,20 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com