Planejamento informa que secretária Leany Lemos deixou o cargo dia 5 de abril, a pedido

O Ministério do Planejamento e Orçamento informou há pouco a saída do cargo da secretária nacional de Planejamento (Seplan), Leany Lemos. Em nota, o ministério disse que ela deixou o cargo no dia 5 de abril, a pedido. A Seplan passará a ser comandada pela então secretária-adjunta Virgínia de Angelis, que é servidora de carreira do Tribunal de Contas da União (TCU) desde 2006.

Leany Lemos esteve à frente da secretaria desde a recriação do ministério, em janeiro de 2023, e comandou todo o processo de elaboração do Plano Plurianual 2024-2027. A ministra Simone Tebet agradeceu à secretária pela dedicação ao trabalho e lhe desejou boa sorte nos novos caminhos. "O trabalho da Leany à frente da Seplan foi fundamental para a reconstrução do planejamento do País e para a entrega de um PPA participativo e inovador, alinhado às melhores práticas internacionais", afirmou a ministra em nota divulgada há pouco.

Leany vai retornar ao Senado, onde é consultora legislativa, e retomará atividades acadêmicas.