México: candidatos trocam ataques no 1º debate presidencial antes da eleição

No primeiro debate presidencial do México, no domingo, 7, antes das eleições de 2 de junho, a ex-prefeita da Cidade do México e favorita, Claudia Sheinbaum, parecia confortável com a sua liderança nas pesquisas, permanecendo calma em meio aos ataques pessoais da ex-senadora Xóchitl Gálvez.

Jorge Álvarez Máynez, um candidato do partido Movimento Cidadão que está com um dígito nas pesquisas, buscou se apresentar como uma alternativa às outras candidatas, que, segundo ele, representavam a "velha política".

As pesquisas mostram que Sheinbaum, do partido Morena, do presidente do atual presidente, Andrés Manuel López Obrador, lidera por mais de 20 pontos sobre Gálvez, que representa uma coalizão de partidos de oposição. Se Sheinbaum ou Gálvez vencerem, vão se tornar a primeira mulher presidente no México, um país com uma reputação de violência baseada no gênero e uma cultura "machista" dominada pelos homens.

Sheinbaum enfatizou a sua ligação com o altamente popular López Obrador e prometeu que daria continuidade às suas políticas.

"Vamos continuar transformando o México", disse Sheinbaum.

Enquanto isso, Gálvez lançou ataques pessoais contra seus concorrentes, inclusive Sheinbaum. "Claudia, mesmo que você negue, você ainda é fria e sem coração. Eu chamaria você de senhora do gelo", disse Gálvez.

"Claudia, você não é AMLO. Você não tem o carisma dele", disse ela, usando o apelido do presidente. Sheinbaum não respondeu a vários dos ataques mais contundentes de Gálvez.

As menções a López Obrador foram surpreendentemente poucas no debate, embora o líder populista, que não é elegível para a reeleição, tenha grande importância nas próximas eleições.

Os candidatos também discutiram o aumento dos níveis de migração para os Estados Unidos, concordando que os migrantes devem ser protegidos e respeitados no seu caminho através do México. Isso contrastou com a abordagem focada na segurança promovida pelo governo dos EUA.

Os candidatos falaram pouco sobre os crescentes níveis de violência no México e sobre os assassinatos de candidatos locais, mas espera-se que um debate subsequente se concentre em temas de segurança.

Sheinbaum mencionou brevemente a recente invasão da Embaixada do México pela polícia equatoriana na sexta-feira, interrompendo o debate no início para agradecer ao pessoal da embaixada pela sua bravura.