Quem são os vencedores do 'Nobel da literatura infantil'? Brasileiros indicados não levaram

Um dos mais importantes reconhecimentos da literatura mundial, o Prêmio Hans Christian Andersen divulgou o escritor Heinz Janisch e o ilustrador Sydney Smith como vencedores da edição de 2024. O resultado foi anunciado nesta segunda-feira, 8, durante a Feira do Livro Infantil de Bolonha, a maior do setor.

Entre os brasileiros presentes na feira, havia grande expectativa para o anúncio deste ano, especialmente pela indicação da escritora Marina Colasanti, cujos mais de 50 anos de carreira incluem diversos livros para crianças. O nome da ítalo-brasileira foi um dos mais celebrados durante o anúncio, com muitas palmas entre os presentes, assim como o artista Nelson Cruz, finalista entre os ilustradores.

A premiação considera o conjunto da obra, nesse caso, das voltadas às crianças. O resultado foi anunciado por Liz Page, presidente do Júri do prêmio, o qual o International Board on Books for Young People (IBBY) considera o maior da literatura para crianças. Ela destacou que os jurados consideraram a contribuição dos indicados para literatura para crianças em diferentes aspectos, como a qualidade, inovação, a diversidade e a habilidade de ver o mundo com os olhos de uma criança.

Entre as obras de Janisch publicadas no Brasil, estão Eu Sou Assim e Vou Te Mostrar e Não Consigo Fazer Cócegas. Já Smith teve publicações entre as selecionadas pelo The New York Times diversas vezes e publicou algumas obras no Brasil, inclusive O pequenino na cidade, na qual também é o escritor.

O Brasil venceu o prêmio três vezes. A última ocorreu há 10 anos, em 2014, com o ilustrador Roger Mello. Os demais foram a escritora Ana Maria Machado, em 2000, antecedida por Lygia Bojunga Nunes, em 1982.

A premiação é realizada anualmente pelo IBBY. A cerimônia de premiação será realizada no congresso da organização, entre 29 de agosto e 1º de setembro, em Trieste.

O Brasil é finalista em outros prêmios com anúncio durante a Feira do Livro Infantil de Bolonha. O ilustrador Roger Mello concorre ao Astrid Lindgren Memorial Award (conhecido como Prêmio Alma). Entre as premiações da própria feira, o País está representado pela editora baiana Solisluna, que concorre na categoria melhor editora da América Latina e Caribe. Além disso, um reconhecimento já é certo: Dia de Lua, de Renato Moriconi, da editora Jujuba, receberá o troféu de melhor livro para bebês.

Escritores indicados ao Prêmio Hans Christian Andersen 2024

Marina Colasanti (Brasil)

Heinz Janisch (Áustria)

Lee Geum-yi (Coreia do Sul)

Bart Moeyaert (Bélgica)

Timo Parvela (Finlândia)

Edward van de Vendel (Holanda)

Ilustradores indicados ao Prêmio Hans Christian Andersen 2024

Nelson Cruz (Brasil)

Cai Gao (China)

Iwona Chmielewska (Polônia)

Elena Odriozola (Espanha)

Sydney Smith (Canadá)

Paloma Valdivia (Chile)

