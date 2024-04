Primeira semana de abril foi a melhor do mês desde 2014, diz Anfavea

A direção da Anfavea, entidade que representa as montadoras, abriu nesta segunda-feira a apresentação do balanço mensal antecipando que o mercado segue em tendência de recuperação neste mês. Segundo o presidente da entidade, Márcio de Lima Leite, as vendas de veículos na semana passada mostram o melhor desempenho no começo de abril desde 2014 - ou seja, em uma década.

"O mercado realmente vem em crescimento", comentou Leite.

A queda de 5,7% das vendas do mês passado frente a igual período de 2023, explicou, se deve à diferença entre os calendários, já que março deste ano teve três dias úteis a menos.

Se considerada a média diária de vendas, melhor termômetro por anular os efeitos do calendário, o ritmo do mercado chegou pela primeira vez no ano a 9,4 mil veículos, número que também supera, em 8,5%, a média de março do ano passado. O mercado, disse Leite, teria registrado 27 mil veículos a mais não fossem os três dias a menos.

Segundo a Anfavea, as locadoras de carros estão recompondo suas frotas, o que explica a alta participação, de 46%, das vendas diretas (modalidade que engloba vendas a frotas) no total de carros emplacados no mês passado. O setor de locação prevê comprar mais de 700 mil veículos neste ano, bem mais do que as 590 mil unidades de 2023.

A Anfavea informou também que os estoques de veículos em pátios de fábricas e concessionárias estão praticamente estáveis, com leve aumento, em um mês, de 217,6 mil para 222,3 mil unidades, o suficiente para 36 dias de venda.