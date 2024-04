Capitão do Arsenal, Ödegaard se diz pronto para enfrentar o Bayern: 'Não tememos ninguém'

Depois de retomar a liderança do Campeonato Inglês, o Arsenal volta suas atenções para a Liga dos Campeões e enfrenta nesta terça-feira o Bayern de Munique, em casa, na partida de ida das quartas de final da competições.

Apesar de estar em um momento bem melhor do que o rival, o Arsenal tem muito menos tradição no principal interclubes do mundo. Enquanto o Bayern é um dos maiores vencedores, com seis títulos, o time de Londres busca sua primeira "Orelhuda" (apelido da taça da competição, cujas alças lembras orelhas) e chega às quartas de final pela primeira vez desde 2010.

"Devemos respeitá-los, claro, mas não devemos temer ninguém", disse o capitão do Arsenal, o meia norueguês Martin Ödegaard. "Temos que nos concentrar em nós mesmos e na qualidade que temos", completou.

Com uma vitória sobre o Brighton no sábado, o time do técnico Mikel Arteta acumula 10 triunfos em 11 jogos do Campeonato Inglês em 2024. Já o time de Munique tem chances mínimas de chegar ao 12º título seguido do Campeonato Alemão. O time vencia o Heidenheim por 2 a 0, no sábado, mas permitiram a virada. O invicto Bayer Leverkusen pode garantir o título na próxima rodada.

"Eles tiveram alguns resultados estranhos no campeonato e vimos isso. Mas sabemos que é uma equipe muito forte, com jogadores muito bons. Será uma batalha difícil, mas estamos prontos", afirmou Ödegaard. O técnico Arteta diz ter a mesma opinião. "É um time difícil. Sou um grande admirador do Thomas (Tuchel, técnico do Bayern)."

O jogo no Emirates Stadium marca a volta do atacante Harry Kane a Londres. Ex-jogador do Tottenham, Kane está em sua primeira temporada no Bayern de Munique. "Kane pode marcar de muitas maneiras diferentes e tem jogadores ao seu redor para oferecer as oportunidades. É isso que temos que tentar evitar", afirmou Arteta.

"Ele (Kane) é um bom jogador. Já joguei contra ele algumas vezes e sei da qualidade que ele tem, principalmente na área. E também é bom na ligação", afirmou Ödegaard sobre o atacante da seleção inglesa.