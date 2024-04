Anderson Leonardo, do Molejo, volta para a UTI por insuficiência renal

Mais uma atualização sobre o estado de saúde de Anderson Leonardo, do Molejo, foi revelada nesta segunda-feira, dia 8 de abri.

Segundo o novo boletim médico publicado pela equipe do cantor, ele voltou a ser internado na UTI por conta de insuficiência renal. Anderson está no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, desde o dia 24 de março, sendo que em 2022 o artista foi diagnosticado com câncer na região inguinal.

O documento também afirma que, apesar de estar na UTI, Anderson está acordado, lúcido e respirando sem ajuda de aparelhos. Confira:

O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson Leonardo encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal. O paciente está acordado, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos.