Ator da Marvel, Jonathan Majors recebe sentença de um ano de reabilitação após caso de violência

Jonathan Major foi condenado por violência doméstica em dezembro de 2023 contra sua ex-namorada, Grace Jabbari. Quase quatro meses depois do início do caso, o ator recebeu a sua sentença nesta segunda-feira, dia 8.

Segundo informações da Variety, Major não será preso ou detido em regime fechado, mas cumprirá um ano de programa de reabilitação sobre violência doméstica.

Após as acusações e condenação, o ator foi demitido da MCU, o Universo Cinematográfico da Marvel. Jonathan vivia o vilão Kang e sua demissão acarretou no cancelamento do filme Magazine Dreams, que seria estrelado pelo mesmo.