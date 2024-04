Jade Picon se emociona após palestrar em Harvard: - Privilégios me abriram muitas portas

Jade Picon foi uma das brasileiras convidadas para palestrar na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, no último domingo, dia 7. A influenciadora compartilhou um vídeo nas rede sociais onde aparece mostrando alguns momentos do evento e se emociona depois de subir ao palco.

Na legenda do registro, Jade confessa que não irá se esquecer do momento que teve para mostrar todo seu conhecimento de empreendedorismo e atuação.

Minha experiência em Harvard que ficará guardada para sempre em meu coração! Que alegria!

Durante a conversa que teve com os outros palestrante, Jade confessou que reconhece seus privilégios e é agradecida por eles:

- O melhor que se pode fazer com o privilégio é trabalhar para que ele se estenda aos outros. Eu sei que sou extremamente privilegiada por vários motivos e como os privilégios me abriram muitas portas. Então, pensando em toda a minha influência, meu propósito é inspirar as pessoas para algo positivo.

No vídeo, depois do evento, Jade aparece chorando, muito emocionada com tudo que aconteceu. Além da influenciadora, Juliette, Ivete Sangalo, Gil do Vigor, Tiago Leifert e Karol Conká também receberam convites para darem seus depoimentos.