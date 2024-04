Manchester City viaja para enfrentar Real Madrid sem Walker e Aké

Após treinar na manhã desta segunda-feira, a delegação do Manchester City viajou para a Espanha, onde enfrenta o Real Madrid pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Os desfalques já confirmados do time do técnico Pep Guardiola para jogo desta terça-feira no Santiago Bernabéu são Walker e Aké, lesionados.

Sem Walker, a opção natural para ocupar a lateral direita é Rico Lewis, mas Guardiola pode optar pela velocidade de Akanji para enfrentar o brasileiro Vinícius Júnior, que já afirmou que Walker é um dos melhores defensores do mundo.

Walker se machucou no amistoso da Inglaterra com o Brasil, no dia 23 de março, em Wembley. O lance que o tirou de campo foi justamente com o atacante brasileiro, que levou vantagem na corrida. Após uma finalização fraca de Vini Jr, a bola já havia superado o goleiro Pickford quando Walker evitou o gol. Desde então, o lateral ficou de fora do amistoso com a Bélgica e de três rodadas do Campeonato Inglês.

O duelo Walker x Vini Jr tem muito destaque na imprensa espanhola. O jornal "Marca" afirmou que ambos estão entre os mais rápidos da Liga do Campeões. "Tenho 32 anos, mas não sou um velho. Eu me cuido muito e agradeço meus pais por meus genes. O outro dia fiz um teste de velocidade e cheguei a 37,5 km/h", afirmou Walker, antes de enfrentar o Real Madrid no ano passado. O jornal espanhol disse que em um jogo da temporada passada a velocidade do brasileiro chegou a 38 km/h.

Será a terceira temporada seguida que Manchester City e Real Madrid medem força em um mata-mata da Liga dos Campeões. Na semifinal da temporada passada, o brasileiro fez o gol na partida de ida, mas na volta não conseguiu superar seu marcador inglês, e o City fez 4 a 0.

Na temporada 2021/2022, o Manchester City fez 4 a 3 no jogo de ida, com um gol do atacante brasileiro, mas Walker não jogou. Na volta, o Real Madrid conseguiu a classificação, mas com o lateral em campo Vini Jr não marcou.