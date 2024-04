Rafa Kalimann usa vestido com drapeado na cintura para celebrar aniversário; veja os famosos que marcaram presença

Rafa Kalimann usou um vestido super diferente para celebrar a chegada de seus 31 anos de idade. O modelo branco continha um drapeado na cintura, muito parecido com o modelito usado por Margot Robbie no Oscar 2024. A atriz e influenciadora comemorou sua data especial com uma festa em uma mansão, no Rio de Janeiro, no último domingo, dia 7. Veja os famosos que marcaram presença:

O casal Agatha Moreira e Rodrigo Simas chegaram juntinhos por lá.

Gabriela Prioli chegou acompanhada do marido, Thiago Mansur. Inclusive, a jornalista foi eliminada do Dança dos Famosos do último domingo, dia 7.

O ator Gabriel Godoy também passou por lá, acompanhado da namorada.

A atriz Alice Wegmann chegou na festa com um camisão oversized. Linda, não é?

O casal Thaila Ayala e Renato Góes também celebraram com Rafa Kalimann.

Outra atriz que marcou presença foi Sophie Charlotte.

Duda Beat posou belíssima na entrada do evento.

Lucy Ramos usou um look fresquinho e despojado para a ocasião.

E a festa ainda contou com a presença de Juliana Alves.