Juliano e Letícia Cazarré mostram detalhes do batizado de Estêvão e da confirmação de batismo da Maria Guilhermina

Sempre que Juliano e Letícia Cazarré compartilham algo da família, os internautas morrem de fofura pelos seis filhos do casal. E nesta segunda-feira, dia 8, não foi diferente, quando o casal mostrou alguns detalhes do batizado de na igreja onde a família estava no último final de semana para o batizado do caçula, Estêvão, e da confirmação de batismo da Maria Guilhermina.

A começar por um post em família feito por Juliano.

Deus é tão generoso quando depositamos nossa vida em Suas mãos, escreveu ele na legenda.

Além disso, o ator ainda publicou uma foto em que consagra Maria Guilhermina, que tem um problema raro no coração desde que nasceu, usando uma legenda emocionante para o clique:

Quando a Guilhermina nasceu eu a batizei naquilo que chamamos um batismo de emergência, pois ela passaria por uma cirurgia no coração logo após o parto e não sabíamos o que poderia acontecer. Desde esse dia que em todas as missas que participei, em todos os terços que rezei, pedi a Deus que nos desse a oportunidade de apresenta-la à Santa Igreja. Esse dia chegou. Deus é fiel. Hoje foi o batizado do Estêvão e a confirmação do batismo da Maria Guilhermina pelas mãos de Dom Thiago no Santuário Nossa de Fátima no Rio de Janeiro, e pude fazer o que tantas vezes sonhei e pedi, erguer a nossa pequena aos pés da Virgem Maria, mãe de Deus e nossa mãe. Jesus vem operando milagres na vida da Guilhermina desde a sua gestação, os próprios médicos reconhecem isso. Que a graça de Deus, pela intercessão da Sempre Virgem Maria, possa continuar curando a Guigui e auxiliando no seu desenvolvimento. Eu creio. Senhor Jesus, se quiseres, Tu podes curar a nossa filha.

Letícia também mostrou alguns detalhes, como o bolo da comemoração e os detalhes das roupas escolhidas. Fofo demais, né?