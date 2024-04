Charge - 8 de abril de 2024

Em ano eleitoral, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) possui o importante papel de cadastrar os eleitores, distribuir urnas e mesários para todo o Estado e apurar os resultados das eleições. Neste ano, quem está à frente dessa missão é o desembargador Silmar Fernandes.

Ele prevê as disputas municipais serão acirradas, mas que o TRE está preparado para atuar em todas as 645 cidades, combatendo as fake news e até mesmo as deepfakes (manipulação de imagens e palavras). Uma das ferramentas para facilitar o trabalho será justamente a utilização de inteligência artificial no processo.