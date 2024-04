Talentos andreenses se destacam na cultura

Santo André tem se destacado ao longo dos anos como um celeiro de talentos que têm marcado a cultura nacional em diversas áreas artísticas. Nomes conhecidos e admirados por todo o País têm suas raízes e vínculos com a cidade, que nos últimos anos revitalizou espaços culturais como o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes e o Teatro Conchita de Moraes.

Um dos grandes nomes revelados pela cidade é Péricles, cantor e compositor de samba e pagode, que ganhou destaque nacional após integrar o grupo Exaltasamba. Sua música emocionante conquistou fãs por todo o Brasil. Ao longo da carreira, o cantor já acumulou cerca de 700 milhões de visualizações no YouTube, 2,6 milhões de inscritos no seu canal oficial, 6,4 milhões de seguidores no Instagram, 27 milhões de ouvintes no Spotify, 29 projetos musicais (entre álbuns, EP’s e audiovisuais) lançados, mais de 15 milhões de discos vendidos e milhões de streamings ao longo dos 36 anos de carreira.

Outro artista de renome na música nascido em Santo André é Eloy Casagrande, que se destaca como um dos melhores bateristas do Brasil. Reconhecido por sua habilidade técnica e musicalidade, Eloy já tocou em diversas bandas e projetos, incluindo o Sepultura, banda brasileira de heavy metal, construindo uma carreira sólida e respeitada. Seus feitos geraram reconhecimento da revista Modern Drummer, onde foi considerado o melhor baterista de metal de 2021, e pelo website Drumeo, com o mesmo posto, mas em 2022.

No campo da atuação, Santo André revelou talentos como Klara Castanho, atriz que iniciou sua carreira ainda criança e se destacou por sua atuação natural e carismática em novelas como Amor à Vida e Além do Tempo. Ela, inclusive, ainda mora na cidade. Já Letícia Colin, atriz talentosa e versátil, também tem suas raízes em Santo André. Sua carreira é marcada por personagens marcantes e performances elogiadas pela crítica e pelo público, como a doutora Amanda, na série dramática Onde Está Meu Coração, e Vanessa da Cruz, em Todas as Flores, ambas da Rede Globo.

Sérgio Guize, ator e cantor, completa a lista de talentos revelados por Santo André. Conhecido por seus trabalhos na televisão e na música, como Candinho em Êta Mundo Bom!, o ator é formado pela ELT (Escola Livre de Teatro) da cidade andreense. O local também já acolheu nomes como as cantoras Liniker e Linn da Quebrada.

No humor, Santo André revelou grandes nomes como Danilo Gentili e Dani Calabresa. Danilo, conhecido por seu humor ácido, conquistou o País com seus programas de televisão, como o CQC e seu atual talk show no SBT, além do seu stand-up comedy, sendo um dos principais nomes do humor brasileiro atual. Já Dani, com seu carisma, conquistou o público com suas participações em programas de televisão e espetáculos de comédia, sendo uma das humoristas mais admiradas da atualidade.

Na apresentação, Angélica é uma das personalidades mais queridas da TV brasileira. Nascida em Santo André, ela ganhou destaque como cantora e atriz, mas foi como apresentadora de programas infantis e de variedades que se tornou uma das grandes estrelas da televisão.