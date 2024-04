Eleições 2024: Prazo para regularizar título de eleitor pela internet termina nesta segunda

Nesta segunda-feira, 8, termina o prazo para que eleitores sem biometria cadastrada regularizem a situação eleitoral pela internet. Após essa data, o atendimento será apenas de forma presencial nos cartórios eleitorais.

Os serviços eleitorais que podem ser solicitados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) são transferência de domicílio, atualização de dados, escolha de outro local para votação sem mudança de endereço, inclusão de nome social e regularização de título de eleitor cancelado.

Para os eleitores com as digitais cadastradas no sistema da Justiça Eleitoral, o atendimento online continuará disponível até o dia 8 de maio. A eleição municipal deste ano está marcada para os dias 6 e, em caso de segundo turno, 27 de outubro.

Já os cidadãos que vão emitir o título pela primeira vez precisam coletar a biometria em um cartório eleitoral após o envio dos documentos solicitados para o alistamento. O procedimento evita fraudes, como a duplicidade de registro ou cadastro com dados de outra pessoa.

Digitalmente, ainda é possível consultar o prazo para que as solicitações sejam atendidas, imprimir a segunda via do documento, consultar o endereço do local de votação e recuperar dados.