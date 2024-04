Tish Cyrus não pretende se reconciliar com a filha Noah Cyrus em meio a drama familiar

Tish Cyrus supostamente não possui nenhuma vontade de se reconciliar com a filha Noah Cyrus, segundo informações da revista US Weekly. A matriarca se tornou assunto devido ao drama familiar e crise no casamento com Dominic Purcell.

Uma fonte disse ao veículo que Miley Cyrus acabou indo parar no meio da confusão e estaria devastada que sua família foi separada, mas tentou consertar os problemas e acredita que está além de reparos neste momento. Porém, Noah estaria se recusando a conversar com a irmã.

Vale lembrar que recentemente a revista InTouch noticiou que o casamento de oito meses entre Tish e Dominic estaria por um fio devido às notícias de que ele namorou Noah no passado. O ator de Prison Break não teria ficado feliz com o drama e escrutínio em torno de sua vida amorosa e nunca pensou que o antigo affair viria à tona.